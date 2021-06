Il capitano dell’Austria David Alaba parla alla vigilia della sfida con l’Italia: “Andare ai quarti e giocare a Monaco di Baviera sarebbe un sogno. Non pensiamo a questa partita, ai quarti: siamo concentrati al 100% sulla gara di domani, ci siamo preparati solo per l’Italia. Non vediamo l’ora di giocare domani, si gioca un ottavo di finale degli Europei contro l’Italia, un sogno che si avvera, non sono preoccupato per il gruppo”.