Serie B, al volo da 70 metri: è di Castagnetti il gol più bello della stagione

Il sondaggio social della Lega serie B ha incoronato il gol più bello della stagione 2020/2021: è quello del calciatore della Cremonese Michele Castagnetti contro la Virtus Entella. Una rete spettacolare, con un tiro al volo da 70 metri che ha beffato il portiere avversario e che è stata premiata dagli oltre 23 mila voti espressi dai follower dell’account ufficiale Instagram legab, di cui oltre tremila per il centrocampista grigiorosso. Al secondo posto l’attaccante del Vicenza Riccardo Meggiorini e la sua rovesciata vincente nella gara contro il Pisa: in tutto erano 40 i gol messi in lista per la votazione sul canale instagram.

fonte:legab.it