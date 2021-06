Reggina, Giorgio Perinetti a RNP: “Aglietti grande professionista”

Il direttore sportivo Giorgio Perinetti, uno dei dirigenti più esperti e preparati del panorama calcistico italiano, ex di tra le altre di Brescia, Roma, Napoli, Palermo e Siena, è intervenuto ai microfoni di RNP.

SERIE B – “Lo scorso campionato è stato sicuramente uno dei più avvincenti ed equilibrati degli ultimi anni. Il livello era molto alto e sono rimasto piacevolmente sorpreso da squadre come la Salernitana e il Venezia, quest’ultima capace di ottenere una promozione storica pur non essendo la promozione un obiettivo dichiarato della società.”

REGGINA – “L’arrivo di Baroni ha riportato fiducia e risultati e l’inversione di rotta rispetto alla prima parte di stagione è stata evidente. Nel complesso, la Reggina ha giocato un ottimo campionato e i Playoff sarebbero stati la degna conclusione di un cammino eccellente nel girone di ritorno.”

COVID – “Il Covid nell’ultimo anno e mezzo ha stravolto il mondo del calcio. Tante squadre hanno dovuto fare i conti con le positività di alcuni giocatori anche in momenti chiave della stagione, e questo ha sicuramente influito sui risultati e sulla classifica finale. Determinante è stata anche l’assenza di una componente fondamentale come quella dei tifosi, specialmente nelle grandi piazze come quella di Reggio.”

AGLIETTI – “Nello scorso campionato Aglietti ha disputato una buona stagione alla guida del Chievo. La scelta della società amaranto è sicuramente una scelta sentimentale oltre che professionale. L’arrivo di Aglietti è un ottimo punto di partenza per quanto riguarda la programmazione del prossimo campionato, ma adesso la palla passa alla società: bisognerà operare bene sul mercato e acquistare gli uomini giusti per consegnare al tecnico una squadra competitiva.”

FUTURO – “Sono legato contrattualmente con il Brescia fino al 30 giugno, poi ci sarà tempo per pensare al futuro.”

Santo Romeo

Foto – Maurizio Laganà