Palmese, quale futuro? “Assemblea deserta, eppure il tema era importantissimo”

Riceviamo e pubblichiamo.

La programmata assemblea organizzata per questa sera alle ore 18,30 presso la sede sociale, è andata deserta. Nessun esponente dell’Amministrazione comunale, degli imprenditori, degli operatori economici e dei tifosi, si è presentato. Neppure i giornalisti locali hanno avuto la sensibilità di far capolino presso la sede. Eppure il tema era importantissimo: bisognava cercare di trovare le giuste convergenze per programmare ed affrontare il prossimo campionato, anche attraverso un azzeramento delle cariche.

Purtroppo, ancora una volta, sembra che via disinteresse verso la gloriosa Palmese, ma noi siamo sempre fiduciosi e confidiamo che, alla fine, il mondo imprenditoriale economico cittadino ed i tifosi saranno a fianco dei neroverdi per proseguire nel cammino sportivo della “centenaria”. Laddove questa nostra certezza dovesse naufragare e si configurasse l’improbabile iattura di vedere fallire ogni nostro tentativo per mantenere alto il vessillo della US Palmese, allora vuol dire che ci arrenderemo, ma con l’onore delle armi. Solo a tal punto lasceremmo strada a chi fosse interessato a rilevare la gestione del titolo sportivo della US Palmese ASD rivolgendo apposita istanza alla competente Autorità Giudiziaria atteso che la US Palmese ASD è tuttora sottoposta a squestro. Comunque siamo certi che si proseguirà nel viaggio intrapreso due anni orsono con spirito di servizio verso i colori neroverdi.

Dott. Rocco Simone

Presidente US Palmese