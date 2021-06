Italia-Austria, la probabile formazione azzurra: ballottaggio Verratti-Locatelli

Domani Ottavi di finale di Euro 2020, l’Italia sfiderà l’Austri. Dopo la rifinitura odierna, gli Azzurri sono atterrati a Londra. Il Ct Roberto Mancini ha pochissimi dubbi di formazione, alcuni legati alle condizioni di Florenzi e Chiellini: entrambi non dovrebbero essere in campo. Mentre il terzo dubbio è tecnico e riguarda il centrocampo: ballottaggio tra Verratti e Locatelli. Al fianco di Bonucci ci sarà Acerbi mentre Di Lorenzo sostituirà l’infortunato Florenzi, a sinistra tornerà Spinazzola e in avanti verrà confermato il tridente Berardi-Immobile-Insigne. Probabile formazione Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Immobile, Insigne.