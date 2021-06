Ex Reggina, Andrea Costa si ritira: per lui una nuova carriera da allenatore

A 35 anni l’ex difensore amaranto Andrea Costa si ritira dal calcio giocato. A renderlo noto, attraverso i canali social, è stata la Reggiana, società in cui Costa ha militato nelle ultime stagioni. Per lui si apre adesso una nuova sfida, quella della panchina. Andrea Costa infatti, secondo quanto si legge, “dopo aver rinunciato all’ultimo anno d’ingaggio come calciatore in granata, Costa assumerà per la prossima stagione l’incarico di collaboratore nella formazione Under 17 del Settore Giovanile di AC Reggiana avviandosi alla carriera da allenatore”.

Per Costa con la maglia della Reggina 85 presenze e 1 rete (la sua prima marcatura in serie A) dal 2008 al 2011. In totale per lui in carriera quasi 350 presenze tra serie A, B e Lega Pro.