Serie D Girone I, prorogata al 10 luglio la fine della stagione

Mentre i restanti gironi stanno battendo gli ultimi colpi con le gare playoff, il Girone I di Serie D è lungi dall’essere giunto al suo epilogo. I casi di positività al Marina di Ragusa hanno costretto la LND a rinviare 9 partite tra 33^ e 34^ giornata, gare che tutt’oggi non hanno una data fissata per il recupero. Considerando che le partite da recuperare coinvolgono sia le squadre in lotta per la salvezza che le due messinesi impegnate nel duello per il primo posto, restano in sospeso anche le partite dei playoff che coinvolgono tra le altre il San Luca di Cozza. In totale, sono ben 15 le squadre che dovranno scendere in campo almeno una volta.

Visto il protrarsi di tale situazione, è intervenuta direttamente la FIGC per concedere la proroga sul termine della stagione ai club del Girone I. Il principale organo calcistico nazionale ha deliberato che:

il termine della stagione sportiva 2020/2021 è prorogato al 10 luglio 2021 (e non più al 30 giugno come di consueto);

l’organico dei tesserati, anche a titolo temporaneo, resta immutato fino al giorno della disputa della finale playoff 2020/2021;

i tesseramenti e le variazioni di tesseramento per la stagione sportiva 2021/2022, previste dal Comunicato Ufficiale n. 269/A del 10 giugno 2021 potranno essere effettuate dal giorno successivo alla disputa della finale playoff 2020/2021.

Dieci giorni di proroga sulla chiusura della stagione, nella speranza che siano sufficienti e che nel frattempo non arrivino altre brutte sorprese.