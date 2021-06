Reggina, l’organico attuale: aspettando i nuovi arrivi…

Al netto della fine dei prestiti, sia in entrata che in uscita, al momento la Reggina può contare su 25 calciatori in organico. Alla lista attuale, si aggiungeranno presto Rigoberto Rivas, Lorenzo Gavioli e Stefano Turati. Dall’1 luglio ci sarà anche Nikola Vasic, attualmente impegnato nella serie B svedese, ma per l’attaccante si cercherà subito una nuova sistemazione.

ORGANICO REGGINA

Allenatore: Alfredo Aglietti.

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Di Chiara, Garufo, Gasparetto, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Crimi, Crisetig, Faty, Mastour, Paolucci, Situm.

Attaccanti: Denis, Menez, Montalto.

Totale calciatori: 25.