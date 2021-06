Europei, il C.T. Foda verso Italia-Austria: “Non vinceranno per sempre”

A pochi giorni dalla sfida del Wembley Stadium di Londra contro l’Italia, il commissario tecnico dell’Austria, Franco Foda, ha rilasciato alcune dichiarazioni che dimostrano la grande motivazione che spingerà Arnautovic e compagni nel tentativo di sovvertire il pronostico.

“L’Italia finora ha sempre vinto e non perde una partita da tanto tempo, – ha dichiarato Foda – ma prima o poi succederà. Noi andremo in campo sapendo di non partire sconfitti, ce la giocheremo consapevoli di aver già ottenuto un risultato storico con il passaggio del turno; sentire i tifosi che urlano e inneggiano il tuo nome è un’emozione tutta da vivere e godere.”

Di chiare origini italiane, Franco Foda è nato e cresciuto in Germania, militando da calciatore in diverse squadre tedesche di un certo blasone: Kaiserslautern, Bayer Leverkusen e Stoccarda, solo per citare le più importanti. Dopo una parentesi in Svizzera con il Basilea, chiuse la carriera in Austria con lo Sturm Graz, dove tra il 1997 e il 2001 vinse due campionati (i primi in assoluto del club), una coppa nazionale e una supercoppa. Il legame con il club della Stiria proseguì dopo il ritiro: da tecnico della squadra amatoriale a quello della formazione B, da vice in prima squadra ad allenatore titolare, la sua esperienza in panchina a Graz durò dal 2001 al 2017, con nel mezzo una sola esperienza in Germania, al Kaiserslautern, nel 2012/2013. Da allenatore dello Sturm Graz vinse il titolo austriaco del 2011, mettendo così la propria firma su tutti i tre campionati conquistati dai bianconeri nella loro storia. Da dicembre del 2017 guida la nazionale austriaca, portata agli Europei e adesso, per la prima volta nella sua storia, alla fase a eliminazione diretta, dato che nel 2008 e nel 2016 l’Austria non andò oltre lo scoglio del girone eliminatorio.