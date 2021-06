Europei, i risultati della 3^ giornata e le classifiche finali

EUROPEI 2020

3^ giornata – Risultati e classifiche finali

GRUPPO A

Italia-Galles 1-0 (38′ Pessina)

Svizzera-Turchia 3-1 (6′ Seferovic, 26′ Shaqiri, 62′ Kahveci, 68′ Shaqiri)

Classifica finale

9 Italia

4 Galles (diff. reti +1)

4 Svizzera (diff. reti -1)

0 Turchia

GRUPPO B

Finlandia-Belgio 0-2 (74′ autogol Hradecky, 81′ Lukaku)

Russia-Danimarca 1-4 (38′ Damsgaard, 59′ Poulsen, 70′ Dzyuba rig., 79′ Christensen, 82′ Maehle)

Classifica finale

9 Belgio

3 Danimarca (+2 diff. reti in class. avulsa)

3 Finlandia (0 diff. reti class. avulsa)

3 Russia (-2 diff. reti class. avulsa)

GRUPPO C

Ucraina-Austria 0-1 (26′ Baumgartner)

Macedonia del Nord-Olanda 0-3 (24′ Depay, 51′ Wijnaldum, 58′ Wijnaldum)

Classifica finale

9 Olanda

6 Austria

3 Ucraina

0 Macedonia del Nord

GRUPPO D

Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1 (12′ Sterling)

Croazia-Scozia 3-1 (17′ Vlasic, 42′ McGregor, 62′ Modric, 77′ Perisic)

Classifica

7 Inghilterra

4 Croazia (+1 diff. reti, 4 gol segnati)

4 Repubblica Ceca (+1 diff. reti, 3 gol segnati)

1 Scozia

GRUPPO E

Svezia-Polonia 3-2 (2′ Forsberg, 59′ Forsberg, 61′ Lewandowski, 84′ Lewandowski, 94′ Claesson)

Slovacchia-Spagna 0-5 (30′ autogol Dubravka, 45′ Laporte, 56′ Sarabia, 67′ Ferran Torres, 71′ autogol Kucka)

Classifica finale

7 Svezia

5 Spagna

3 Slovacchia

1 Polonia

GRUPPO F

Germania-Ungheria 2-2 (11′ Adam Szalai, 66′ Havertz, 68′ Schafer, 84′ Goretzka)

Budapest – Portogallo-Francia 2-2 (31′ Ronaldo rig., 45′ Benzema rig., 47′ Benzema, 60′ Ronaldo rig.)

Classifica finale

5 Francia

4 Germania (scontro diretto a favore nei confronti del Portogallo)

4 Portogallo

2 Ungheria

In grassetto le nazionali qualificate agli ottavi di finale

In corsivo le quattro nazionali qualificate come migliori terze

CLASSIFICA MARCATORI

5 gol: Ronaldo (Portogallo, 3 rig.)

3 gol: Lukaku (Belgio), Wijnaldum (Olanda), Lewandowski (Polonia), Schick (Repubblica Ceca, 1 rig.), Forsberg (Svezia)

2 gol: Immobile, Locatelli (Italia) + altri 10

1 gol: Insigne, Pessina (Italia) + altri 40

Autogol: 8