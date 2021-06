Calciomercato serie B: per Monza e Spal maxi-scambio in vista

Trattative serrate in attesa dell’apertura ufficiale del calciomercato. Le società di serie B, dopo le prime fasi di studio e sondaggi, iniziano a muoversi concretamente. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, Monza e Spal potrebbero dare vita ad un maxi scambio. I brianzoli, infatti, pur di arrivare al centrale difensivo Francesco Vicari e al centrocampista Mattia Valoti sarebbero intenzionati a inserire nella trattativa il cartellino dell’attaccante Davide Diaw. Il Brescia sta per definire con il Cagliari il prestito di due giovani attaccanti: l’esterno Matteo Tramoni (cercato a Gennaio dalla Reggina) e Luca Gagliano. Il Benevento ha praticamente concluso l’operazione con l’Atalanta per il prestito di Salvatore Elia ex Perugia.