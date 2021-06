Calciomercato Reggina: Rossi-Gubbio, fumata nera

Almeno dieci movimenti in uscita, forse anche di più. Oltre che sulle entrate, la Reggina continua ad essere molto attiva anche sulle uscite, nella consapevolezza che ci sarà tantissimo lavoro da fare per sfoltire l’organico.

Così come riporta la Gazzetta del Sud, per Alessandro Farroni e Paolo Marchi è soltanto questione di giorni: per il giovane portiere fioccano le richieste dalla Lega Pro, per il difensore è fatta con il Piacenza.

Resta irrisolta invece, la questione all’addio di Marco Rossi: l’esperto difensore fa parte dei sicuri partenti, dopo aver trascorso la seconda parte della scorsa stagione fuori dai piani tecnico-societari. L’ex Parma e Siena, ha rifiutato l’offerta del Gubbio, club che più di tutti si era fatto avanti negli ultimi giorni. Seconda fumata nera del mercato in uscita, dopo il rifiuto di Mastour a trasferirsi in Qatar.