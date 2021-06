Calciomercato Reggina, le ultime su Ricci e Brignola

Non solo Turati. Dall’asse col Sassuolo, la Reggina spera di ottenere almeno un altro calciatore, ma non è escluso che si possa verificare un triplo colpo.

Nell’edizione odierna di Gazzetta del Sud, emergono nuovi particolari.

“Federico Ricci (27) per la Reggina non è più un sogno estivo, ma un obiettivo concreto. Difficile da raggiungere, ma pur sempre un obiettivo. A tal proposito, il ds Massimo Taibi la prossima settimana incontrerà personalmente l’esterno offensivo di proprietà del Sassuolo, lo scorso anno in prestito al Monza, per cercare di limare la distanza tra richiesta ed offerta. Attenzione, perché l’ipotesi Ricci non esclude Marco Brignola (21), seconda punta anch’essa di proprietà dei neroverdi. La trattativa, sempre sulla base del prestito, resta apertissima, ed in questo caso le possibilità di concluderla positivamente appaiono maggiori”.