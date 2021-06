Accadde oggi: Cossato-gol, Reggio dalla gioia alla disperazione…

A spasso nel tempo, per rivivere la storia dei colori amaranto: la Reggina vince il ritorno dello spareggio, ma la serie A è del Verona...

24 giugno 2001, serie A, ritorno dello spareggio salvezza. Reggina-Verona, rappresenta una delle date più tristi e cariche di rimpianti per il calcio nostrano. Sconfitti 1-0 nella gara di andata, gli amaranto di Franco Colomba erano chiamati a ribaltare il risultato del Bentegodi per poter alzare le braccia al cielo dopo una stagione tribolatissima, e festeggiare così il pass per il terzo anno di A consecutivo.

Una missione che sembrava si stesse per compiere, grazie ad uno splendido finale di primo tempo. Prima la botta da fuori di rara precisione firmata Zanchetta (42′), poi il tocco sottomisura di Cozza: si va sul 2-0, Reggio vede la salvezza vicinissima. Poi, quel finale maledetto. All’86’ Giuseppe Colucci si inventa un assist al centro, la difesa amaranto sbaglia i tempi del fuorigioco e Michele Cossato sfodera un numero da fuoriclasse, eludendo l’uscita di Taibi con un pallonetto prima di depositare nella porta rimasta sguarnita. La disperazione del popolo reggino aumenta all’ultimo respiro, quando Ferron fa il fenomeno sul colpo di testa a botta sicura di Dionigi. Reggina-Verona 2-1, ma non basta: complice il regolamento dell’epoca, che dava valore doppio ai gol in trasferta, la serie A è degli scaligeri.

Finisce tra le lacrime generali. Piangono i calciatori amaranto, piangono i 28.000 di un Granillo pieno all’inverosimile. Lacrime ma anche applausi all’indirizzo di Colomba e dei suoi ragazzi, a testimonianza che quella squadra, prima di subire la più atroce delle beffe, aveva comunque dato tutto. “Al Granillo si è consumata un’autentica tragedia sportiva“, scriverà la Gazzeta dello Sport.

Una delusione che, forse, nella memoria dei reggini è inferiore solo a quella dello spareggio di Pescara ’89, quando Attilio Lombardo e la Cremonese, all’ultimo rigore, spezzarono i sogni di una città riversatasi all’Adriatico di Pescara, per spingere i propri colori verso una serie A che sarebbe arrivata 10 anni dopo.

Di seguito, il tabellino di quello spareggio.

SPAREGGIO SERIE A 2000/2001

REGGINA-VERONA 2-1 (andata 0-1)

Reggina (3-5-2): Taibi, Stovini, Vargas, L.Mezzano, S.Vicari, Zanchetta (63′ Veron), Mamede, G.Morabito, Cozza, Da Costa (32′ Marazzina), E.Bogdani (74′ Dionigi). Allenatore: Colomba.

Verona (4-5-1): Ferron; Gonnella, Laursen, Oddo, Teodorani (69′ Melis); Camoranesi, G.Colucci, L.Colucci, Mazzola (46′ Cossato), Salvetti (77′ Adailton); Gilardino. Allenatore: Perotti.

Arbitro: Braschi.

Marcatori: 42′ Zanchetta, 46′ Cozza, 86′ Cossato.