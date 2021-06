Ussi e Fnsi: “Con pubblico più giornalisti negli impianti sportivi”

La Fnsi e l’USSI chiedono “di ampliare il numero di giornalisti e operatori dell’informazione in generale che possono seguire eventi negli stadi. Positive le parole del sottosegretario Costa che ha annunciato il ritorno del 25% degli spettatori negli stadi, a riprova del fatto che sia possibile rimodulare le presenze in vista della prossima stagione”. “L’invito agli organi di governo competenti per le materie sportive e dell’editoria è di mettere subito sul tavolo di lavoro la questione che è stata gestita responsabilmente da parte dei giornalisti sportivi pur di fronte ad aperture verso il pubblico anche in questa recente fase. Un dialogo costruttivo è necessario per il ripristino del racconto dello sport nelle sue migliori possibilità, per ripristinare il pieno diritto di cronaca. Continueremo a essere responsabili delle richieste, ma è necessario e urgente il confronto”, concludono Fnsi e USSI.

Fonte: Agenzia Dire