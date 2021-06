Ex amaranto, c’è (anche) la firma di D’Alessandro nella promozione del Porto d’Ascoli

L'ex Reggina centra la promozione in Serie D con il club marchigiano

Una promozione storica. E’ quella centrata del Porto d’Ascoli, che nella prossima stagione militerà nel campionato di Serie D per la prima volta nella sua storia. Un traguardo che ha visto anche la firma di un ex calciatore della Reggina, tra i protagonisti del salto di categoria dei marchigiani. Si tratta di Matteo D’Alessandro, 32enne di Sondrio con alle spalle due stagioni in maglia amaranto (2011/12 e 2012/13), condite da 45 presenze ed una rete.

Dopo aver siglato la rete che è valsa il pass per la finale play-off, il centrocampista classe ’89 ha messo il timbro anche nella stessa contro la Forsempronese, dove ha fornito l’assist per il goal vittoria di Napolano.

D’Alessandro ed il Porto d’Ascoli volano nella massima serie dilettantistica.