Europei, il tabellone completo degli ottavi di finale: si parte sabato 26

Con le gare del Gruppo F si è completata la fase a gironi degli Europei, a partire da sabato 26 giugno si entrerà nella fase a eliminazione diretta con le gare degli ottavi di finale. Oltre alle prime e alle seconde classificate, passano il turno altre quattro nazionali come migliori terze: Portogallo (come nel 2016 quando si laureò campione), Repubblica Ceca, Svizzera e Ucraina. Eliminate Finlandia e Slovacchia.

Gli accoppiamenti degli ottavi di finale proporranno subito match interessanti, come Belgio-Portogallo e Inghilterra-Germania. Il programma si aprirà sabato con le gare Galles-Danimarca e Italia-Austria.

OTTAVI DI FINALE

Sabato 26 giugno

Amsterdam – Galles-Danimarca (18:00)

Londra – Italia-Austria (21:00)

Domenica 27 giugno

Budapest – Olanda-Repubblica Ceca (18:00)

Siviglia – Belgio-Portogallo (21:00)

Lunedì 28 giugno

Copenaghen – Croazia-Spagna (18:00)

Bucarest – Francia-Svizzera (21:00)

Martedì 29 giugno

Londra – Inghilterra-Germania (18:00)

Glasgow – Svezia-Ucraina (21:00)