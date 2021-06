Europei, Gruppo E: ruggito della Spagna ma il primo posto è della Svezia

Si completa il Gruppo E degli Europei che sancisce il passaggio del turno della Spagna e, al contempo, dell’Ucraina dal Gruppo C. La netta affermazione delle Furie Rosse a Siviglia contro la Slovacchia proietta la nazionale di Luis Enrique agli ottavi, fornendo un’adeguata risposta alle critiche scaturite dopo i primi 180′ giocati dagli spagnoli. La partita non inizia sotto i migliori auspici per Busquets e compagni: al 12′ rigore calciato da Morata e Dubravka respinge; il portiere slovacco tuttavia renderà nullo il tutto alla mezz’ora, causando l’autorete che porta avanti la Spagna. Nel recupero della prima frazione, Laporte raddoppia mandando in discesa una partita che gli spagnoli metteranno in ghiaccio nella ripresa: Sarabia dopo una decina di minuti, Ferran Torres a metà tempo e un’altra autorete, stavolta di Kucka, fissano il punteggio sul definitivo 5-0. La sconfitta fa scivolare la Slovacchia la terzo posto con 3 punti e una differenza reti di -5, risultando al momento come peggiore terza e dunque, con ancora un solo girone da completarsi, eliminata, mentre a far festa è l’Ucraina di Shevchenko che evita il taglio.

Nonostante la vittoria in goleada, per la Spagna è solo secondo posto, dato che a San Pietroburgo la Svezia batte in extremis la Polonia, eliminandola dal torneo. Forsberg, decisivo contro la Slovacchia, si ripete ancora, segnando al 2′ e poi ancora dopo un quarto d’ora della ripresa; ai polacchi serve l’impresa avendo solo un risultato per passare e Lewandowski prova a trascinare la nazionale di Paulo Sousa: il bomber del Bayern, in gol contro la Spagna, prima accorcia le distanze, poi trova il pareggio a pochi minuti dal 90′ che riaccende le speranze biancorosse, ma nel convulso finale è invece la Svezia, al 94′, a trovare con Claesson il gol del 3-2.

GRUPPO E – 3^ giornata

San Pietroburgo – Svezia-Polonia 3-2 (2′ Forsberg, 59′ Forsberg, 61′ Lewandowski, 84′ Lewandowski, 94′ Claesson)

Siviglia – Slovacchia-Spagna 0-5 (30′ autogol Dubravka, 45′ Laporte, 56′ Sarabia, 67′ Ferran Torres, 71′ autogol Kucka)

Classifica finale

7 Svezia

5 Spagna

3 Slovacchia

1 Polonia

Svezia qualificata agli agli ottavi di finale: il 29 giugno a Glasgow contro una delle migliori terze

Spagna qualificata agli ottavi di finale: il 28 giugno a Copenaghen contro la Croazia