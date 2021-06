Calciomercato Reggina: stand by Dalle Mura, Zortea sempre più vicino

Niente fumata bianca per il difensore viola, se ne riparlerà tra una settimana. Per l'esterno dell'Atalanta sembra fatta.

Tutto rinviato. Questo l’esito dell’incontro tra Massimo Taibi e la Fiorentina, avvenuto al centro sportivo dei viola.

“Massimo Taibi- si legge su Gazzetta del Sud- si è recato personalmente al centro sportivo Davide Astori, quartier generale della Fiorentina intitolato all’indimenticabile capitano viola, drammaticamente deceduto tre anni or sono. Oggetto della visita, il secondo prestito di Christian Dalle Mura (19): la fumata bianca in questo caso non c’è ancora stata, se ne riparlerà la prossima settimana”.

Ad un passo invece, Nadir Zortea. Secondo il quotidiano, “dopo l’accordo di massima con l’Atalanta, c’è stato quello con l’entourage del terzino destro”.