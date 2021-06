Artico: “Complimenti a Rubin. Asse con la Reggina? Ho un grande rapporto con Taibi…”

Fabio Artico alla Gazzetta del Sud: "Rubin si è dimostrato un professionista, nonostante non sia mai partito titolare".

Un pezzo di Reggina, nel trionfo dell’Alessandria. Alla sua seconda esperienza da direttore sportivo, Fabio Artico è stato tra i protagonisti del ritorno in B dei piemontesi, a più di 40 anni di distanza. Insieme ad Artico, altri tre ex amaranto, ovvero Cosenza, Gazzi e Corazza, nonché Matteo Rubin, con quest’ultimo che è ancora un calciatore della Reggina, essendo arrivato alla corte dei “grigi” con la formula del prestito.

“Rubin ha calciato l’ultimo rigore- ha dichiarato Artico alla Gazzetta del Sud-pur non essendo uno specialista. Si è dimostrato un professionista, nonostante non sia mai partito titolare nel corso del torneo. Dovrebbe rientrare alla base. La scorsa estate è arrivato in prestito dalla Reggina. Ottimo anche il rendimento di Ciccio Cosenza e Simone Corazza, che hanno dato il loro prezioso contributo”.

Nuovo asse di mercato con la Reggina? “Dobbiamo ancora schiarirci le idee. Con Massimo Taibi ho un grande rapporto, vedremo più avanti. Potrebbe succedere. Il mercato è lungo e fino al 31 agosto ci sarà tempo per riprendere il dialogo”.