Alessandria, Artico: “Non vedo l’ora di riabbracciare i tifosi amaranto”

L'attuale ds dell'Alessandria, bomber della prima promozione in A, ha espresso le sue emozioni in vista del ritorno al Granillo.

“Abbiamo raggiunto un traguardo straordinario, superando una squadra forte come il Padova che, sulla carta, aveva qualcosa in più rispetto a noi”. Ai microfoni della Gazzetta del Sud, Fabio Artico commenta così il ritorno in serie cadetta dell’Alessandria.

Il direttore sportivo dei grigi, fissa l’obiettivo con riferimento all’imminente futuro. “L’obiettivo principale è la salvezza. Fondamentale restare con i piedi per terra, niente voli pindarici. Ci sarà da soffrire, in B il cammino sarà massacrante. Cercheremo di fare la nostra parte”.

Anche per Artico, bomber del primo, storico approdo in serie A, si prospetta un ritorno al Granillo. “Non vedo l’ora di riabbracciare i vecchi tifosi. La sfida con gli amaranto non sarà come le altre. La Reggina mi è rimasta nel cuore e sarò felice di potermi confrontare. Mi auguro di rivedere sugli spalti quel pubblico che tante volte ha intonato il mio nome”.