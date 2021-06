Calciomercato serie B: ufficiale Carretta a Perugia, Alessandria e Brescia su Gaetano

Il Perugia ha ufficializzato l’arrivo di Mirko Carretta, ex Cosenza che ha firmato con gli umbri un contratto annuale. L’Ascoli dialoga con l’Inter per alcuni giovani su tutti Sebastiano Esposito ma anche, come riporta Corriere Adriatico, Cesare Casadei, mediano classe 2003 Martin Adrian Satriano, 20 anni, uno dei migliori attaccante del campionato Primavera 1.

Per il Frosinone sogno Ronaldo Pompeu da Silva, anche se il centrocampista ha manifestato l’intenzione di restare al Padova. I ciociari offrono un biennale per convincerlo. Il forte trequartista Gianluca Gaetano, 6 gol nell’ultima stagione con la Cremonese e rientrato al Napoli, ha attirato l’attenzione della neopromossa Alessandria e del Brescia. Il Vicenza cerca Simone Della Latta, 11 gol nella sua ultima stagione in serie C.