Verso Italia-Austria, Raspadori: “Continuare così, concentriamoci su noi stessi”

Sabato alle 21 si giocano gli ottavi di finale degli Europei con l’Italia che sfiderà l’Austria. Il giovane attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori, a casa Azzurri, ha incontrato la stampa parlando del suo momento e soprattutto di quello della Nazionale.

Austria – “È una squadra molto organizzata, forte, ma dovremo continuare sulla stessa linea tracciata fino ad ora, concentrandoci su noi stessi. Cosa abbiamo in più rispetto alle altre contendenti di questo Europeo? La forza del gruppo e una grande unione di intenti”.

La gioia dell’azzurro – “Quelli che adesso sono i miei compagni in azzurro – sottolinea l’attaccante del Sassuolo – fino a poco tempo fa li vedevo come degli idoli sportivi; non è scontato quello che hanno fatto per me per accogliermi. La mia forza è l’equilibrio. E la consapevolezza che comunque tutto questo deve essere solo il punto di partenza e non di arrivo”.