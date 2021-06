Serie B: per il Como gare casalinghe al Piola di Novara

Situazione in deroga in attesa di completare lavori nello stadio comasco

Il Como, squadra neopromossa in serie B, si cautela: la società lariana ha infatti comunicato di aver depositato l’istanza per la deroga a giocare le gare interne della stagione 2021-22 del campionato di Serie B allo Stadio Silvio Piola di Novara a seguito del nulla-osta concesso dal prefetto della città piemontese.

“La società precisa che la richiesta è stata avanzata per adempiere alla scadenza dei criteri infrastrutturali della FIGC e che il Como 1907 sta lavorando con l’obiettivo di disputare tutte le gare di campionato della prossima stagione allo stadio Giuseppe Sinigaglia”. L’obiettivo è disputare meno partite possibile nell’impianto novarese ma molto dipenderà dagli interventi che il Como e il Comune devono affrontare al Sinigaglia. Nei prossimi giorni ci sarà la posa vera e propria del manto misto sintetico-naturale, poi toccherà agli spalti: difficile essere completamente pronti per l’inizio della stagione di serie B