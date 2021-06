Ex amaranto, è addio tra Scienza ed il Monopoli

Una stagione (1990/91) e quattro reti per l'ex centrocampista amaranto, il cui futuro sarà ancora in Serie C

Dopo 4 stagioni in panchina e 129 partite, si chiude l’avventura di Beppe Scienza alla guida del Monopoli. Diventato l’allenatore con il maggior numero di presene nella storia del club biancoverde, l’ex calciatore della Reggina ha da poco raggiunto l’intesa con la società pugliese per la risoluzione consensuale del contratto che lo legava alla stessa, la quale ha dato l’ufficialità con una nota stampa. Possibile trasferimento in Piemonte per Scienza, sul quale sarebbe piombata la Pro Vercelli, alla ricerca del successore di Francesco Modesto (nuovo tecnico del Crotone).