Europei, Gruppo D: Inghilterra al 1° posto, avanzano anche croati e cechi

L’Inghilterra si aggiudica il primo posto nel Gruppo D volando agli ottavi di finale degli Europei. La nazionale di Southgate vince di misura contro la Repubblica Ceca, e come accaduto contro la Croazia, a decidere il match è Sterling, il quale aveva anche colpito un palo prima della rete. Due vittorie e un pari per gli inglesi, due gol fatti, entrambi dall’attaccante del Manchester City, e nessuno incassato. Con il primo posto nel girone, l’Inghilterra ottiene la possibilità di giocare ancora in casa negli ottavi di finale, contro la seconda del Gruppo F (una tra Francia, Germania, Portogallo e Ungheria). La Repubblica Ceca, già sicura della qualificazione da ventiquattro ore grazie agli esiti del gruppi B e C, con questa sconfitta scivola al terzo posto, sopravanzata dalla Croazia, vittoriosa a Glasgow per 3-1 contro la Scozia: al vantaggio di Vlasic risponde McGregor; nella ripresa Modric e Perisic segnano le reti che valgono l’aggancio ai cechi a quota 4, con differenza reti identica (+1) ma con un gol segnato in più. La nazionale balcanica giocherà lunedì a Copenaghen contro la seconda del Gruppo E (che potrebbe anche essere la Spagna).

GRUPPO D – 3^ giornata

Londra – Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1 (12′ Sterling)

Glasgow – Croazia-Scozia 3-1 (17′ Vlasic, 42′ McGregor, 62′ Modric, 77′ Perisic)

Classifica

7 Inghilterra

4 Croazia (+1 diff. reti, 4 gol segnati)

4 Repubblica Ceca (+1 diff. reti, 3 gol segnati)

1 Scozia

Inghilterra qualificata agli ottavi di finale: il 29 giugno a Londra contro la seconda del Gruppo F

Croazia qualificata agli ottavi di finale: il 28 giugno a Copenaghen contro la seconda del Gruppo E