Europei, classifica migliori terze: già promosse Svizzera, Repubblica Ceca e non solo…

Si va delineando il quadro delle nazionali che verranno ripescate come migliori terze classificate nei gironi degli Europei. Il quadro definitivo lo si avrà dopo il completamento degli ultimi due raggruppamenti, tuttavia gli esiti finali dei gruppi B e C, nella giornata di lunedì 21 giugno, hanno posto dei punti fermi.

Sia l’Ucraina, terza del Gruppo B, che la Finlandia, terza del Gruppo C, hanno chiuso la fase a gironi a quota 3 punti; dato che ad essere eliminate saranno solo le due peggiori terze, ottenere più di 3 punti vale automaticamente il passaggio del turno. Ciò significa che non solo la Svizzera, terza nel Gruppo A, ha ottenuto la qualificazione grazie ai suoi 4 punti, ma anche tutte le altre nazionali che avevano già raggiunto tale soglia ma ancora in corsa. La Repubblica Ceca ad esempio, è scesa in campo contro l’Inghilterra nel Gruppo D consapevole di essere già agli ottavi, anche in caso di sconfitta e di sorpasso da parte della Croazia, cosa che si è in effetti verificata. Facendo però un discorso più ampio, anche la Svezia, prima nel Gruppo E, e la Francia, prima nel Gruppo F, hanno già ottenuto il passaggio del turno il 21 giugno senza giocare, sempre grazie a Ucraina e Finlandia che a questo punto sono ad un passo dall’eliminazione.

I due gironi mancanti sono tutti da decifrare e di nazionali con 3 punti o meno ce ne sono tre in ciascuno; a conti fatti, restano solo quattro posti disponibili per gli ottavi di finale e in ballo ci sono otto nazionali, sei di queste andranno in campo domani mentre le altre due resteranno davanti alla TV in attesa di conoscere il loro destino. Maggiori speranze le ha al momento l’Ucraina rispetto alla Finlandia grazie alla differenza reti leggermente favorevole.