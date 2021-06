Da Firenze: “Taibi in visita al centro sportivo dei viola”

In giro per l’Italia. Dopo essere stato a Milano per l’acquisto a titolo definitivo di Rigoberto Rivas ed il prestito di Lorenzo Gavioli (trattativa in dirittura d’arrivo, domani si attendono importanti novità), Massimo Taibi oggi si è recato in Toscana, per far visita al centro sportivo della Fiorentina.

Non una visita di cortesia, così come sottolineano i colleghi del portale fiorentina.it, i quali hanno “avvistato” il ds amaranto.

Nel mirino di Taibi e della Reggina, c’è il nuovo prestito di Christian Dalle Mura.