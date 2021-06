Calciomercato Reggina: Menez sempre in bilico, Mastour dice “no” all’estero

Due settimane per “riprendersi” la Reggina. Il futuro di Jeremy Menez molto probabilmente si deciderà in ritiro, anche se in questo momento le possibilità di una separazione superano quelle di una conferma.

“Jeremy Menez (34), resta sempre in bilico- si legge su Gazzetta del Sud- il fatto che gli amaranto stiano cercando due punte, oltre a quelle che già ci sono in rosa, la dice lunga sul possibile addio del fantasista ex Roma e Manchester City”.

Hachim Mastour invece, ha rifiutato un’offerta dal Qatar. “Fumata nera, per Hachim Mastour (22), il quale ha rifiutato una proposta allettante proveniente dal Qatar. Per l’italo-marocchino, arrivati a questo punto, gli scenari sono due: rescissione oppure ritorno in prestito in Lega Pro, col Carpi alla finestra”.