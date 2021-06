Calciomercato Reggina, anche Faty in lista partenti

Un anno costellato da problemi fisici, poi l’operazione in Francia. Ricardo Faty, rischia seriamente di lasciare la Calabria, senza aver potuto dare il proprio contributo.

Il mediano ex Roma e Bayern Leverkusen, ad oggi è vicino all’addio.

“Non solo nuovi acquisti- si legge su Gazzetta del Sud-. La Reggina continua a muovere i suoi passi anche in uscita, per sfoltire un organico la cui forma e consistenza passerà da parecchie cessioni. Sempre più in ribasso, le quotazioni di Ricardo Faty (34), per il quale si cercherà una sistemazione all’estero”.