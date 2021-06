Serie B: ancora due squadre senza allenatore, dubbio Cittadella

Sempre più delineato l’organico degli allenatori sulle panchine ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B 2021-2022. La promozione in cadetteria dell’Alessandria, completa l’elenco delle squadre ai nastri di partenza ma non quello dei venti tecnici pronti alla competizione.

Sono due le società che ancora si ritrovano senza allenatore per la prossima stagione di serie B: Chievo e Spal. I veneti dopo il divorzio con Alfredo Aglietti, che ha firmato con la Reggina, sono ancora alla ricerca del nome giusto, mentre gli emiliani sono in fase di stallo a causa delle trattative riguardanti possibili cambi societari. Resta in evoluzione anche la situazione in casa Cittadella: Venturato, è legato da un contratto con i veneti, ma sirene dalla serie A potrebbero costringere il Citta verso altre figure, si rimane in attesa.