Ex Reggina: Kyle Lafferty in Cipro, accordo con l’Anorthosis

Dopo l'esperienza in Scozia, nuova avventura in Cipro

Futuro in Cipro per l’ex attaccante della Reggina Kyle Lafferty. Il calciatore nordirlandese, dopo le brevi parentesi della scorsa stagione con la maglia amaranto e con il Klimarnock, ha firmato un nuovo contratto con la società cipriota dell’ Anorthosis Famagosta, squadra del massimo campionato.

Per Lafferty con la Reggina 9 presenze e 1 gol, meglio in Scozia con 8 reti in nove presenze, adesso per il 33enne visite mediche prima della firma con i ciprioti.