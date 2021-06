Ex Reggina: per Simone Corazza richieste in serie C

Doppia promozione consecutiva dalla C alla B: Simone Corazza è sempre protagonista. Dopo la splendida cavalcata con la maglia della Reggina, l’attaccante 30enne ha conquistato la cadetteria con l’Alessandria, vincendo in finale playoff contro il Padova ai rigori. In attesa di conoscere le mosse di mercato dei piemontesi, per Corazza giungono già richieste dalla serie C, campionato che ormai lo incorona tra gli attaccanti più decisivi d’Italia. Radiomercato racconta di un Pescara che avrebbe individuato proprio in Simone Corazza l’attaccante per cercare di risalire immediatamente dopo la retrocessione. Anche l’Avellino, però, starebbe pensando a Corazza.