Europei, verso gli ottavi: c’è l’Austria sul cammino dell’Italia

La vittoria ottenuta a Bucarest di misura contro l’Ucraina ha consentito all’Austria di staccare il biglietto per gli ottavi di finale degli Europei, con destinazione il Wembley Stadium di Londra. Il 26 giugno saranno proprio gli austriaci gli avversari dell’Italia di Mancini nel suo cammino europeo.

La nazionale biancorossa è riuscita a superare per la prima volta lo scoglio della fase a gironi, dopo l’eliminazione al primo turno avvenuta nelle sue precedenti apparizioni: nel 2008, quando ospitò l’evento insieme alla Svizzera, e nel 2016 in Francia. A guidare la rappresentativa c’è il C.T. Franco Foda, tedesco di origini italiane, in panchina da dicembre del 2017 dopo una lunghissima esperienza da allenatore dello Sturm Graz, intervallata da un singola parentesi in Bundesliga tedesca con il Kaiserslautern.

Tra le Stelle dell’Austria spiccano il difensore Alaba del Bayern Monaco e prossimo ad accasarsi al Real Madrid, il centrocampista Schlager del Wolfsburg, l’attaccante Marko Arnautovic, passato giovanissimo dall’Inter senza lasciare traccia e in seguito protagonista con Werder Brema, Stoke City e West Ham ma attualmente impegnato in Cina, e Christoph Baumgartner, trequartista classe ’99 in forza all’Hoffenheim, autore del gol valso il secondo posto contro l’Ucraina.

Appuntamento dunque a sabato 26 giugno alle 21 per Italia-Austria.