Europei, Gruppo C: Olanda senza freni, l’Austria si prende il 2° posto

Completato il Gruppo C degli Europei con le gare dell’ultimo turno. L’Olanda, già qualificata e certa del primo posto, non fa sconti alla Macedonia del Nord che chiude la sua prima esperienza in una fase finale con zero punti: ad Amsterdam la nazionale di Frank De Boer vince 3-0, in gol Depay al 24′ e Wijnaldum, autore di una doppietta nel primo quarto d’ora della ripresa. La sfida di Bucarest era però quella che interessava da vicino l’Italia: Ucraina e Austria si giocavano il secondo posto e ad avere la meglio è stata la nazionale del C.T. Foda, impostasi su quella di Shevchenko per 1-0 grazie al gol di Baumgartner nel corso del primo tempo. Sabato 26 giungo a Wembley sarà quindi Italia-Austria, mentre l’Olanda giocherà domenica 27 a Budapest contro una delle migliori terze, tra le quali spera di rientrare l’Ucraina.

GRUPPO B – 3^ giornata

Bucarest – Ucraina-Austria 0-1 (26′ Baumgartner)

Amsterdam – Macedonia del Nord-Olanda 0-3 (24′ Depay, 51′ Wijnaldum, 58′ Wijnaldum)

Classifica finale

9 Olanda

6 Austria

3 Ucraina

0 Macedonia del Nord

Olanda agli ottavi di finale: il 27 giugno a Budapest contro una delle migliori terze

Austria agli ottavi di finale: il 26 giugno a Londra contro l’Italia