Europei, Gruppo B: Belgio schiacciasassi, esulta la Danimarca

Dopo Italia e Olanda, anche il Belgio già qualificato chiude a punteggio pieno il suo cammino nella fase a gironi degli Europei, vincendo il Gruppo B. I Diavoli Rossi hanno impiegato più del previsto per avere la meglio della Finlandia, impegnata nel difendere con le unghie e con i denti un pareggio che sarebbe valso il passaggio del turno. A metà ripresa annullato il vantaggio belga di Lukaku, per un offside molto dubbio; il gol arriva comunque alla mezz’ora con il colpo di testa di Vermaelen che picchia sul palo e trova la sfortunata autorete del portiere Hradecky. Pochi minuti più tardi Lukaku si prende la rivincita andando in gol con una potente girata. La nazionale del CT Martinez tornerà in campo domenica 27 giugno a Siviglia per un ottavo di finale da giocare contro una delle migliori terze, categoria nella quale spera di rientrare la Finlandia, superata dalla Danimarca. I danesi infatti, nonostante le due sconfitte iniziali, hanno superato il turno battendo la Russia per 4-1: Damsgaard nel primo tempo e Poulsen in avvio di ripresa mettono in discesa la partita; il rigore di Dzyuba al 70′ riaccende le speranze russe di agguantare un pari che vorrebbe dire secondo posto, ma Christensen e Maehle, poco dopo la mezz’ora, firmano il definitivo 4-1. Danimarca, Finlandia e Russia chiudono tutte a 3 punti, ottenuti nei rispettivi incroci; parità di punti nella classifica avulsa, a far pendere l’ago della bilancia dalla parte dei danesi è la differenza reti negli scontri diretti, +2, maturata proprio nel finale del match con i russi, i quali si ritrovano eliminati dal torneo con il loro -2; in mezzo i finlandesi terzi.

GRUPPO B – 3^ giornata

San Pietroburgo – Finlandia-Belgio 0-2 (74′ autogol Hradecky, 81′ Lukaku)

Copenaghen – Russia-Danimarca 1-4 (38′ Damsgaard, 59′ Poulsen, 70′ Dzyuba rig., 79′ Christensen, 82′ Maehle)

Classifica finale

9 Belgio

3 Danimarca (+2 diff. reti in class. avulsa)

3 Finlandia (0 diff. reti class. avulsa)

3 Russia (-2 diff. reti class. avulsa)

Belgio agli ottavi di finale: il 27 giugno a Siviglia contro una delle migliori terze

Danimarca agli ottavi di finale: il 26 giugno ad Amsterdam contro il Galles