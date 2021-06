Europei, Gravina: “E’ l’Italia che sognavamo e che i tifosi volevano”

A ‘Casa Azzurri’ il presidente federale Gabriele Gravina ha fatto il punto con la stampa dopo le prime tre gare disputate dalla Nazionale a EURO 2020:

“Ciascuno di noi – ha dichiarato Gravina – ha impresse le immagini degli Azzurri che festeggiano in campo ringraziando i tifosi. Credo che questa Nazionale rappresenti un regalo per l’Italia e per tutti gli italiani dopo diversi mesi di sofferenza. E’ l’Italia che sognavamo e che i tifosi volevano, il gioco e il collettivo sono stati i protagonisti indiscussi. Sarebbe un gravissimo errore pensare che tutto questo sia stato generato solo dalle ultime tre vittorie, l’entusiasmo ritrovato non è conseguenza degli ultimi risultati ma affonda le sue radici in un percorso esaltante quanto organizzato e partecipato che dura da tre anni”.

Sul ritorno del pubblico – “Il grande lavoro di squadra tra istituzioni, con la FIGC a fare da capofila, ha permesso di vincere la scommessa più grande: riportare la gente allo stadio in sicurezza! Tutto ciò nemmeno un mese fa sembrava impossibile e invece oggi è una splendida realtà. Siete stati tutti testimoni di come il calcio abbia rappresentato uno straordinario esempio di condivisione e partecipazione: all’Olimpico sono entrate quasi 48 mila persone, con un’accoglienza impeccabile e un livello di sicurezza altissimo. Il mio grazie va a coloro che hanno reso possibile tutto questo, in particolare allo staff e ai volontari, alle Forze dell’ordine e ai servizi sanitari locali che hanno contribuito fattivamente alla buona riuscita dell’evento. A questo si aggiunge il successo della Fanzone in pieno centro, che ha visto ‘Roma Capitale’ protagonista assoluta”.