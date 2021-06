Calciomercato serie B: la Cremonese punta Michael Folorunsho

Alessandria in cerca di difensori

La Cremonese del nuovo direttore sportivo Simone Giacchetta non si nasconde e vuole costruire una squadra di alta classifica. I grigiorossi, adesso, puntano forte su Michael Folorunsho, 23enne centrocampista protagonista di una grande stagione con la maglia della Reggina. I lombardi trattano con il Napoli, società proprietaria del cartellino. La neo promossa Alessandria, invece, cerca il primo rinforzo in difesa, l’idea è Lorenzo Ariaudo che il 39 giugno si svincolerà dal Frosinone e che ha già giocato con Moreno Longo.

Pensa in grande anche il Pisa: i toscani hanno quasi chiuso per l’attaccante Stefano Pettinari. Anche il Vicenza si muove per il reparto offensivo: primo nome sul taccuino Emmanuel Rivière, attaccante francese, pronto a lasciare il Crotone.