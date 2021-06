Calciomercato Reggina, per la difesa rispunta il nome di Dalle Mura

Il giovane difensore della Fiorentina è in cima alla lista dei profili Under che andranno ad infoltire i ranghi della difesa amaranto.

Ritorno di fiamma. Entro questo fine settimana, la Reggina parlerà con la Fiorentina in merito ad un possibile ritorno in amaranto di Christian Dalle Mura.

A riportarlo, è l’edizione odierna della Gazzetta del Sud.

“Sembrava fosse stato depennato- si legge-ed invece il nome di Christian Dalle Mura (19), ha rifatto capolino. E’ questa, la vera novità di inizio settimana. Al netto di un rush finale balbettante, il difensore centrale di proprietà della Fiorentina ha mostrato buone qualità, unite ad ampi margini di crescita. Un profilo under, che di certo non dispiacerebbe ad Aglietti. Nel prossimo week end se ne parlerà con i viola, al fine di capire se ci sono i presupposti per un altro prestito.