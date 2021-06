Asse Reggina-Inter: non solo Rivas, nel mirino degli amaranto anche un centrocampista

Amaranto sempre in pressing per riportare a Reggio Rigoberto Rivas, ma a sorpresa spunta un altro nome...

La Reggina tenta la doppia mossa. Nel vertice con l’Inter, in programma mercoledì, gli amaranto proveranno a chiudere sia per Rigoberto Rivas che per Lorenzo Gravioli, centrocampista di proprietà dei nerazzurri.

A riportarlo, l’edizione online della Gazzetta del Sud.

“Non solo Rivas- si legge-. Nell’imminente incontro in programma con l’Inter, la Reggina parlerà anche di un altro giovane. Si tratta di Lorenzo Gavioli, 21enne centrocampista di proprietà dei nerazzurri. Cresciuto nel settore giovanile lombardo, Gavioli si è messo in luce lo scorso anno con la Feralpi Salò, al punto da suscitare l’interesse di molti club cadetti. Gli amaranto al momento sono davanti a tutti, si può chiudere in settimana sulla base del prestito”.