Muoversi con intelligenza tra i meandri di un mercato quanto mai difficile, per aumentare la qualità e la consistenza della base su cui costruire la prossima stagione. La Reggina si muove senza sosta, per chiudere le prime trattative in vista della stagione 2021/2022.

“Nel calciomercato-ha dichiarato il ds Taibi alla Gazzetta del Sud- può succedere qualsiasi cosa. La nostra filosofia è sempre la stessa, ovvero lavorare giorno e notte per il bene del club. Questo è un mercato particolarmente complesso, dove le ambizioni e la voglia di migliorarsi devono misurarsi con un sistema calcio messo a dura prova dai problemi legati al Covid. Bisogna restare vigili su ogni dettaglio, fare valutazioni a trecentosessanta gradi. Alla fine, ne sono convinto, riusciremo a migliorare ulteriormente un gruppo che ha già delle basi, e che ci ha comunque dato delle soddisfazioni”.

Alla domanda se il club miri all’acquisizione di due attaccanti, Taibi risponde in maniera tanto secca quanto esaustiva. “Si, l’idea è quella di mettere a disposizione del mister due nuove punte”.