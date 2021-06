Reggina, Taibi: “L’asse col Sassuolo, Rivas, Vigorito e Zortea, ecco come stanno le cose…”

Cinque acquisti, da mettere a disposizione di mister Aglietti all’inizio del ritiro precampionato. Questo l’obiettivo della Reggina, ad una ventina di giorni dall’adunata al centro sportivo Sant’Agata. Il ds Massimo Taibi, ha fatto il punto della situazione ai microfoni della Gazzetta del Sud.

Sull’asse col Sassuolo. “Russo e Turati sono due profili giovani che seguiamo con attenzione, è ovvio che l’arrivo di uno escluderebbe l’altro. Per Ricci e Brignola, vedremo. Non è facile, ci stiamo lavorando”.

Capitolo Rivas. “In tempi non sospetti, la Reggina ha imbastito un dialogo con l’Inter per un’acquisizione a titolo definitivo. Abbiamo grande fiducia nelle qualità di questo ragazzo, il quale a Reggio è riuscito a trovare una maturazione definitiva. Speriamo che i prossimi giorni ci diano le risposte che cerchiamo”. Sulle percentuali di riuscita dell’operazione, il ds non si sbilancia. “Sbilanciarsi non avrebbe senso, ho troppa esperienza per non sapere che nel mercato gli scenari possono cambiare da un secondo all’altro, sia in positivo che in negativo. Le percentuali sono utili per il vostro lavoro, me ne rendo conto, ma per il mio lasciano il tempo che trovano. L’unica percentuale che deve interessarmi è il cento per cento, ma quella la raggiungi solo al momento delle firme”.

Vigorito, un’altra pista tutta da seguire. “Vigorito rientra tra gli elementi che piacciono alla Reggina, non è mai stato un mistero. E’ chiaro che un club come il nostro deve vagliare parecchi profili, per non farsi trovare impreparato. Di sicuro, prenderemo un portiere esperto ed uno giovane”.

A breve, la risposta dell’Atalanta per Zortea. “E’ un ragazzo che ha qualità, ritmo e gamba, e ciò gli consente di poter ricoprire sia il ruolo di terzino che di quarto di centrocampo. Presto ne parleremo con l’Atalanta”.