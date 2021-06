Italia agli ottavi, Mancini: ”Adesso inizia un altro torneo”

L’Italia batte il Galles per 1-0 grazie ad un goal di Pessina nel primo tempo. Nel post-gara, il ct azzurro Roberto Mancini ha commentato così la sfida dell’Olimpico:

“Abbiamo cambiato otto giocatori e la squadra ha giocato bene, il che mi ha fatto piacere. Probabilmente meritavamo di segnare il raddoppio, ma loro si difendevano bene. In inferiorità numerica loro si sono solo difesi, per cui non era facile trovare spazio. Ci abbiamo provato, ma non era semplice. Forse abbiamo sbagliato qualcosa anche sui loro calci piazzati. I ragazzi, comunque, sono stati bravi”.

“Proponiamo questo gioco dal primo giorno, i nostri ragazzi sono abituati a giocare così. Salutiamo Roma e la ringraziamo. Dedichiamo questa vittoria a tutti i ragazzi e ai bambini che hanno sofferto tanto in questo anno e mezzo. Se lo meritano”. Eguagliato il record di Pozzo: “Al momento sono ancora indietro rispetto a lui. Pozzo ha vinto tante altri trofei importanti”.

Verratti-Locatelli e le scelte future: “Qualcuno bravo non giocherà, è capitato anche con chi è rimasto a casa. Per noi è una sofferenza quando dovremo fare altre scelte. Per me era un problema anche prima, ora sarà ancora più difficile. Ci sono giocatori recuperati bene, sarà un dispiacere lasciare fuori qualcuno per quanto fatto fino ad ora. Contare su tutti è importante”.

Sugli ottavi: “Adesso inizia un altro torneo. Tutte le squadre che vanno agli ottavi sono in lista per vincere. Se i ragazzi continuano così sono felice, non chiedo altro”.