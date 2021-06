Europei, Top&Flop di Italia-Galles: il guizzo di Pessina, Bale inconsistente

L’Italia chiude il Gruppo A in vetta a punteggio pieno e tornerà in campo sabato 26 a Wembley contro una tra Ucraina e Austria; vittoria di misura contro il Galles firmata Pessina. I Top e i Flop di Italia-Galles secondo RNP.

TOP

Matteo Pessina – Il primo gol ufficiale con la maglia della nazionale non si scorda mai e di certo al ragazzo non accadrà; già con la maglia dell’Atalanta aveva mostrato le sue qualità, chiamato da Mancini per gli Europei sta dimostrando di poter contendere una maglia da titolare in un centrocampo in cui il C.T. ha davvero l’imbarazzo della scelta. Segna il gol-partita con un girata vincente sulla punizione di Verratti; carico di entusiasmo, poco dopo va vicino alla doppietta personale.

Marco Verratti – Rientro più che promettente per il regista del Paris St. Germain, che dopo aver saltato per infortunio le prime due partite, gioca per intero il match contro il Galles fornendo così ampie garanzie sulla sua condizione. Inventa giocate che solo lui è in grado di vedere e concepire, quando il pallone è tra i suoi piedi l’imprevedibilità regna sovrana. Un rientro prezioso per Mancini, la formula con il doppio regista può rivelarsi un’arma efficace per poter interpretare al meglio ogni fase di ogni partita.

FLOP

Gareth Bale – Un calciatore che a questi campionati europei sta forse eseguendo il suo personale Canto del Cigno. Già da alcune stagioni non è più il Bale apprezzato in passato con le maglie di Tottenham e Real Madrid, nonostante compirà solo 32 anni tra meno di un mese. A prescindere dall’anagrafe, i tanti infortuni subiti in carriera hanno certamente minato il fisico e le certezze di un atleta che dovrebbe rappresentare l’arma più pericolosa della sua nazionale, ma che in realtà non si accende mai, non riesce ad entrare nel vivo del gioco e sparisce dal campo per lunghi tratti.