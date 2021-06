Europei, l’Italia non si ferma più: Galles battuto e primo posto nel girone

Primo posto nel gruppo A, sabato 26 al via con gli ottavi

Gli azzurri di Mancini affronteranno a Londra una tra Austria e Ucraina

En plain di vittorie all’europeo, undicesimo successo consecutivo e senza subire reti, trentesimo risultato utile consecutivo, primo posto nel girone. E’ un’Italia sempre più sorprendente e che continua a regalare spettacolo quella guidata dal ct Roberto Mancini, che si dà appuntamento agli ottavi di finale da prima della classe. All’Olimpico di Roma, gli Azzurri battono anche il Galles con una rete di Pessina nel primo tempo e blindano un altro successo di ferro, frutto dell’ennesima prestazione di squadra.

L’ITALIA E’ UN DIESEL...Il primo tempo è un’altra manifestazione di forza e compattezza da parte degli Azzurri, bravi a leggere la gara col verso giusto ed interpretarla a dovere, prendendo le misure ad un avversario poco pericoloso. Inizialmente partita col freno a mano tirato, a ritmi bassi e con pochi spunti, con il passare dei minuti la gara acquisisce quell’intensità che porta alle prime occasioni da goal. Per l’Italia, il primo grande brivido arriva al 24′, con Belotti che dopo aver ricevuto da Bernardeschi, in area di rigore, spedisce il suo diagonale sul fondo. L’estremo difensore Ward tira un sospiro di sollievo, ma cinque minuti più tardi rivive il rischio corso in precedenza. Questa volta è Chiesa ad avere tra i piedi (e perlopiù da posizione analoga) l’occasione del potenziale vantaggio, anche in questo caso sciupato per non aver centrato la porta.

PESSINA-SHOW…Nel mezzo dei due squilli azzurri, l’unica vera occasione dei gallesi, giunta sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Gunter e terminata sopra di poco al lato dalla porta di un Donnarumma in versione ‘spettatore non pagante’ in un primo tempo prettamente di marca italiana. La squadra di Mancini soffre la fisicità di Bale e compagni, che però non le preclude di proporre e proporsi in fase offensiva. Anzi, l’Italia cresce da un giro di orologio all’altro e riesce a trovare anche la rete dell’1-0 al 39′. Su punizione, Verratti pennella in area all’indirizzo di Pessina, il quale anticipa tutti con una girata al volo che si insacca sul palo lontano. Esordio europeo da sogno per il centrocampista dell’Atalanta, che tre giri di lancette più tardi sfiora anche la doppietta su un pallone illuminante di Verratti.

CONTROLLO AZZURRO– Ritmo calante e poche emozioni, invece, contraddistinguono un secondo tempo in cui gli azzurri hanno saputo gestire e difendere il vantaggio fino alla fine. Timida la reazione del Galles (che con Bale è andato vicinissimo all’1-1), incapace di reagire ed in inferiorità numerica dal 55′ (per via dell’espulsione di Ampadu). Di Bernardeschi (palo su calcio di punizione) e Belotti (respinta di ginocchio di Ward dopo l’assist di Chiesa) le occasioni degne di nota della ripresa, amministrata con grande maturità da Jorginho e compagni.

Altra serata magica per gli azzurri, il cui sogno continua…