Europei, Gruppo A: il Galles sorride comunque, Svizzera terza

Mentre all’Olimpico l’Italia centrava la terza vittoria in altrettanti incontri del Gruppo A, a Baku la Svizzera otteneva la sua prima vittoria in questi Europei, battendo ed eliminando la Turchia. Partenza arrembante per la nazionale elvetica, in vantaggio dopo pochi minuti con Seferovic; superata la metà del primo tempo, arriva il guizzo di Shaqiri che vale il raddoppio. Per arrivare seconda la nazionale di Petkovic deve però vincere in goleada, sperando che il Galles perda con un risultato largo contro l’Italia, il tutto per annullare una differenza reti che favorisce i gallesi. A spezzare le speranze della Svizzera ci pensa però la sua avversaria in campo, la Turchia, che al quarto d’ora della ripresa accorcia le distanze con Kahveci; pochi minuti dopo, ancora Shaqiri va a segno firmando quello che sarà il definitivo 3-1, punteggio insufficiente alla Svizzera per portare a casa il secondo posto, ma chiudere sul gradino più basso del podio con 4 punti è una mezza ipoteca sul rientrare tra le migliori terze.

GRUPPO A – 3^ giornata

Roma – Italia-Galles 1-0 (38′ Pessina)

Baku – Svizzera-Turchia 3-1 (6′ Seferovic, 26′ Shaqiri, 62′ Kahveci, 68′ Shaqiri)

Classifica finale

9 Italia

4 Galles (diff. reti +1)

4 Svizzera (diff. reti -1)

0 Turchia

Italia agli ottavi di finale: il 26 giugno a Londra contro la seconda del Gruppo C

Galles agli ottavi di finale: il 26 giugno ad Amsterdam contro la seconda del Gruppo B