Eccellenza, il Sambiase conquista la Serie D: piegato il Sersale in finale

Alla fine è il Sambiase a far festa. La squadra di mister Fanello vince di misura al “Ferrarizzi” di Sersale grazie ad un rigore di Umbaca al 18′ della ripresa, conquistando la vittoria dei playoff di Eccellenza e ottenendo la promozione in Serie D, campionato che ritrova a distanza di otto anni.

Ha fatto quel che ha potuto il Sersale, forte di fattore campo e di due risultati su tre a propria disposizione; la squadra di Saladino ha tenuto in bilico la sfida fino al 99′, cercando quel gol che sarebbe valso i supplementari, tuttavia l’assenza di uomini importanti come bomber Russo (in panchina per infortunio), Zurlo e Corosiniti, al quale si è sommato l’infortunio di Caliò dopo pochi minuti, hanno certamente pesato sui catanzaresi che hanno disputato una gara intensa, sfiorando più volte il pari con Nesticò e Leta.

Sambiase maggiormente propositivo fin dall’inizio avendo solo la vittoria come risultato, nella ripresa è poi arrivato l’episodio che ha spaccato la partita e ha scatenato la rabbia del Sersale: Bernardi entra in area in dribbling e finisce a terra, l’arbitro indica il dischetto tra le veementi proteste dei locali. Umbaca calcia centralmente ingannando Parrottino e facendo esplodere i tifosi lametini assiepati nel settore ospite. Altre proteste del Sersale nel finale con un tocco con il braccio da parte di un difensore ospite in area di rigore, stavolta il signor Papagno di Roma 2 lascia proseguire. Quasi al 90′ Grandinetti si scontra con Lamberti in uscita, il giovane attaccante del Sersale è costretto a lasciare il campo in ambulanza per un problema alla spalla.

Dopo 9′ di recupero l’arbitro fischia la fine e per il Sambiase esplode la festa. Per i lametini è la seconda vittoria del campionato di Eccellenza dopo quella del 2009, al quale seguirono quattro stagioni in Serie D; otto anni dopo, i giallorossi riconquistano il campionato interregionale.