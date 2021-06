Serie D Girone I, risultati e classifica dopo la 34^ giornata: il San Luca chiude 4°

Ultima giornata del Girone I di Serie D, almeno per il calendario, ma sono in realtà appena 6 le squadre che hanno completato quest’oggi il loro percorso, e 3 di queste torneranno in campo per i playoff; per le altre 12 compagini ci saranno ancora uno o due match da recuperare, per un totale di 9 incontri ancora da disputare e rinviati in questi ultimi due turni. Solamente Dattilo, Rotonda e Castrovillari sono da oggi ufficialmente in vacanza.

Sconfitta indolore per il San Luca, battuto 3-1 ad Acireale: la squadra di Cozza aveva già ottenuto il quarto posto finale aritmeticamente, di conseguenza giocherà i playoff; al “Tupparello” padroni di casa avanti con De Felice nel primo tempo e Pozzebon nella ripresa, Carella accorcia le distanze, poi Savanarola chiude il match dal dischetto. Perde il suo ultimo incontro stagionale il Castrovillari, battuto a domicilio e superato in classifica dal Licata. Vince la Gelbison che aggancia il Messina FC al secondo posto, in attesa dei recuperi. Vittorie anche per Biancavilla e Rotanda.

SERIE D GIRONE I – 34^ giornata (sabato 19/06/2021)

Acireale-San Luca 3-1

Biancavilla-Troina 2-0

Castrovillari-Licata 1-2

Città di Sant’Agata-ACR Messina rinviata

Cittanovese-Santa Maria del Cilento rinviata

Gelbison-Paternò 2-0

Marina di Ragusa-Rende rinviata

FC Messina-Roccella rinviata

Rotonda-Dattilo 1-0

Classifica

68 ACR Messina**

66 FC Messina**

66 Gelbison

58 San Luca

57 Acireale

52 Dattilo

49 Rotonda

45 Biancavilla (-1)*

45 Santa Maria del Cilento*

43 Licata*

41 Castrovillari

39 Paternò*

36 Troina*

33 Cittanovese**

33 Città di Sant’Agata**

31 Rende**

30 Marina di Ragusa**

20 Roccella*

*una partita in meno

**due partite in meno

Altre gare da recuperare (33^ giornata)

Licata-Città di Sant’Agata

ACR Messina-Marina di Ragusa

Paternò-FC Messina

Rende-Biancavilla

Troina-Cittanovese