Reggina, l’organico attuale: riecco Rubin, l’eroe di Alessandria

Al netto della fine dei prestiti, sia in entrata che in uscita, al momento la Reggina può contare su 25 calciatori in organico. Alla lista attuale, si aggiunge Matteo Rubin, tornato in amaranto dopo aver segnato il rigore decisivo, col quale l’Alessandria è tornata in B a distanza di quarantasei anni. All’appello manca ancora Nikola Vasic, attualmente impegnato nella serie B svedese.

ORGANICO REGGINA

Allenatore: Alfredo Aglietti.

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Di Chiara, Garufo, Gasparetto, Lakicevic, Liotti, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Crimi, Crisetig, Faty, Mastour, Paolucci, Situm.

Attaccanti: Denis, Menez, Montalto.

Totale calciatori: 25.