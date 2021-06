Europei, Mancini alla vigilia della sfida contro il Galles: “Verratti sarà in campo”

Torna in campo domani pomeriggio alle 18 l’Italia di Roberto Mancini per l’ultimo turno del gruppo A degli Europei. Contro il Galles, possibile turnover per gli azzurri già qualificati agli ottavi di finale. Queste le dichiarazioni del Ct alla vigilia del match: “Penso davvero che ci siano 26 titolari. Quando dico che sono tutti titolari è perché, se noi cambiamo qualcosa e domani dobbiamo farlo, è vero. Alla terza devi farlo, a trentadue gradi: c’è bisogno di giocatori freschi, i ragazzi daranno quel che han fatto fino ad oggi”. Probabile l’impiego di Verratti, reduce dall’infortunio: “Marco ha bisogno di giocare. Fino ad oggi, dopo tanti giorni che si allena, sta bene. Vediamo se entrerà in campo come è probabile che sia, come starà dopo la fine del primo tempo, le sue sensazioni. Valuteremo lì”.

L’avversario, il Galles: “Si gioca per vincere. Giochiamo per vincere, è il nostro principio e terremo fede a questo. E’ una squadra difficile da affrontare. Da anni veleggia nella parte alta del ranking, hanno giocatori di qualità. Sono britannici: forti fisicamente, hanno 4 punti e non sono gli ultimi arrivati. Se non erro sono già arrivati in una semifinale all’Europeo. Cercheremo di vincere, è il nostro obiettivo”.

Le favorite: “Francia, Spagna, Germania, Portogallo, sono abituate a vincere, piene di giocatori straordinari. La Francia resta la favorita nonostante il pareggio con l’Ungheria. Poi ci sarà anche il Belgio: secondo me non cambia nulla”.